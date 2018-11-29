В Тюмени подвели итоги конкурса региональных достижений «Олимпийские огоньки»

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-29T11:13:54+03:00

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Любители физкультуры, спорта и здорового образа жизни – воспитанники детских садов, педагоги, родители и представители законодательной и исполнительной власти – приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей регионального конкурса спортивных достижений «Олимпийские огоньки». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, мероприятие прошло 27 ноября в большой зале Тюменской облдумы.

Конкурс среди воспитанников детсадов стартовал в Тюменской области одновременно с открытием зимней Олимпиады. В нём приняли участие около 500 ребятишек из Тюменской области, Югры и Ямала. Свою работу с дошкольниками показали более сотни педагогов. По словам главного редактора интернет-издания «Детские сады Тюменской области» Марины Осьмаковой, региональный конкурс «Олимпийские огоньки» позволил детям и взрослым почувствовать сопричастность к олимпийскому движению, к спортивной жизни в стране.

- Было много ярких, эмоциональных выступлений творческих коллективов олимпийской, патриотический тематики. Маленькие спортсмены показали себя в таких видах спорта, как художественная и спортивная гимнастика, акробатика, чирлидинг, настольный теннис, плавание, футбол, дзюдо, тхэквондо, лыжные гонки и даже бильярд, - отметила она.

По мнению Марины Осьмаковой, участие в конкурсе стало для ребят ярким незабываемым событием, позволило проявить себя, продемонстрировать свои возможности. Были и те ребятишки, которые сдали нормы ГТО на золотой значок.

Отметим, что победители и призёры получили дипломы и подарки, а их наставники – благодарственные письма.