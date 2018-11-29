2018-11-29T11:50:26+03:00
Происшествия

Тюменец пнул фоторадар и попал на большие деньги

Хулиганам на заметку: дорожное оборудование может стоить полмиллиона рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец, пнувший передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД выплатил ГИБДД 88 тысячи рублей. Такой ущерб был принесен за поврежденный комплекс Крис-П.

На мужчину было заведено уголовное дело и суд кроме оплаты сломанного прибора назначил виновному 200 часов обязательных работ.

Преступление было совершено в феврале. Мужчина пнул ногой прибор Крис-П на ул.Профсоюзной. Материальный ущерб тюменец уже возместил, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ГИБДД также отметили, что передвижными комплексами фотовидеофиксации в текущем году выявлены более 300 тысяч нарушений ПДД. Самое распространенное из них - превышение скоростного режима, которое является основной причиной аварий. В четырехстах случаях водители на трассах превысили скорость более чем на 80 километров в час.

Каждая четвертая дорожная авария на наших дорогах происходит из-за неправильного выбора скорости, по этой причине в этом году погибли 68 человек, 808 ранены.

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