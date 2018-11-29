Абатские предприниматели приняли участие в семинаре «Шаг за шагом»

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-29T11:09:14+03:00

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Более сотни человек, включая действующих предпринимателей и новичков в бизнесе, приняли участие в семинаре «Шаг за шагом», который состоялся в селе Абатское. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, семинар был посвящён открытию нового производства.

Глава Абатского района Игорь Васильев поблагодарил Центр поддержки предпринимательства «Инвестиционного агентства Тюменской области» за организацию полезного мероприятия, а предприниматель Александр Арбатский поделился с участниками личным опытом старта бизнеса в сельском хозяйстве. А ему действительно есть что рассказать! Александр реализовал более 10 различных проектов, из которых сейчас действую четыре – «Арбат-сервис и прокат», «Тюменский Иван-чай», этнофестиваль «Небо и земля» и сыроварня «Ингала». Тезис эксперта о том, что бизнес не стоит начинать с кредитов, был активно поддержан главой района.

На семинаре выступила и предприниматель в сфере розничной торговли, производства хлебобулочных изделий и общественного питания, гостиничных услуг Гульнара Лыкова. Она поделилась опытом создания и развития пекарни и внедрения народных рецептов блюд – для этого она специально объезжала деревни и общалась с местными жителями. Предприниматель поделилась своим опытом, уделив особое внимание формированию чётких ожиданий от их работы и важности разработки подробных инструкций для сотрудников.

Игорь Васильев поблагодарил участников семинара за активную работу и выразил мнение, что семинар подтолкнёт селян к открытию своего дела или дальнейшему развитию бизнеса.