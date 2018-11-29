2018-11-29T10:26:54+03:00
Общество

В Тюмени за два года количество киосков с шаурмой и кофе выросло в 4 раза

Вместе с этим стало меньше столовых
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени за два года количество киосков с шаурмой и кофе выросло в 4 разаВ Тюмени за два года количество киосков с шаурмой и кофе выросло в 4 разаФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени за два года количество киосков с шаурмой, кофе и другим фастфудом увеличилось почти в 4 раза. В 2016 году их было всего 18 точек, а в 2018-м уже 69. В 1,8 раза выросло чмсло кофеен. В августе 2016 года таких заведений было всего 57, а в августе 2018 уже — 102. Стало больше также пиццерий. Два года назад их было всего 16, а сейчас 31 (рост в 1,6 раза).

Такую статистику приводят эксперты поратала 2ГИС. Они анализировали 10 сегментов общепита — от кафе и ресторанов до фреш-баров. Выяснилось, что вместе с ростом заведений быстрого питания, сократилось количество столовых, кафе и ресторанов.

Например, с августа 2017 по август 2018-го в городе закрылась каждая лдесятая столовая, кафе стало на 7% меньше, а ресторанов - на 3%. При этом эксперты не называют причин сокращения заведений общепита, лишь констатируют факты

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