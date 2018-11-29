2018-11-29T09:43:56+03:00
Общество

Тюменские подростки из "группы риска" провели день в реабилитационном центре

Они играли и говорили о безопасности своей жизни
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские подростки, состоящие на учетах у полицейских, побывали в центре реабилитации детей, склонных к употреблению психотропных веществ «Ступени». 28 юных тюменцев провели там целый день.

Ребята играли в психологические игры на сплочение и обсуждали с полицейскими, спортсменами, педагогами и психологамиздоровый образ жизни, последствия нарушения законов, риски при употреблении наркотиков и психотропных веществ. Некоторые из детей в откровенной беседе делились опытом употребления легких наркотиков.

Завершилась встреча спортивным состязанием. Дети выразили благодарность за проведенный день и пообещали полицейским и специалистам центра вести здоровый образ жизни и помнить о своей безопасности, и безопасности своих близких.

Поездка состоялась в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили в пресс-службе городской полиции. В «Ступенях» занимаются всеми видами профилактической работы с несовершеннолетними. Особое внимание уделяется вторичной профилактике с детьми, уже попробовавшими наркотические и психотропные вещества, но еще не требующие курса реабилитации.

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