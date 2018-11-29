Тюмень накрыл снегопад: на дорогах пробки, на тротуарах сугробы

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-29T09:11:46+03:00

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Из-за снегопада в Тюмени значительно ухудшилась ситуация на дорогах. В утренний "час пик" загруженность улиц достигла максимума и составила 10 баллов.

Пробки были на всех главных магистралях города: улица Пермякова к 50 лет Октября (8 баллов), улица 50 лет Октября к Профсоюзной (8 баллов), улица 50 лет Октября к 50 лет ВЛКСМ (7 баллов), улица Мельникайте к Дружбы (7 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени, передает сервис "Яндекс Пробки". Это улица Мельникайте к Дружбы (7 баллов, что на 3 балла выше обычного), Тобольский тракт к Щербакова (6 баллов, что на 2 балла выше обычного), улица Щербакова в центр (4 балла, что на 2 балла выше обычного).

Самый длинный затор вырос около 8 часов утра на улице Республики, где пробка растянулась на 4.5 км, от улицы Пермякова до Первомайской улицы и сохранялась полтора часа, "рассосавшись" только к 10 часам.

Чуть поменьше была пробка на улице Мельникайте. С 8 часов на ней машины стояли от Широтной до Харьковской. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

Около 9 часов затор длиной 3,8 км образовался на объездной дороге, от стройрынка до Ямской улицы. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Улица Федюнинского в это же время "стояла" чуть более часа. Здесь пробка растянулась на 3.6 км, от улицы Станислава Карнацевича до Червишевского тракта.

Два часа "ползти" пришлось из заречных микрорайонов по улице Алебашевской, мосту через реку Тура на Профсоюзную, а затем Мориса Тореза. Пробка было от улицы Газовиков до улицы Малыгина.

Сложная обстановка на улицах города сохраняется. Воодителей, особенно неопытных, сегодня просят воздержаться от поездок.