Водителей Тюменской области рекомендуют ограничить поездки по загородным трассам

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-29T08:30:30+03:00

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По возможности оказаться от дальних поездок рекомендуют сегодня, 29 ноября, автомобилистам Тюменской области. Особенно это касается неопытных водителей. На загородных трассах из-за метели и снегопада усложнились дороные условия.

Особенно сложная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Омск, где идет сильный снегопад. Видимость ухудшена, фары автомобилей различимы на расстоянии не более 80-ти метров. Транспорт движется со средней скоростью около 70-ти километров в час, сообщает областная Госавтоинспекция.

На некоторых участках трассы, в том числе на мостах, где снег задерживают ограждения сооружений, наблюдаются переметы, несмотря на то, что дорожная техника работает в постоянном режиме.

Междугородние автобусы движутся на пониженных скоростях. В случае усиления метели будет решаться вопрос о приостановке ряда маршрутов.

В Тюмени движение на части участков окружной дороги в районе развязки с улицей Мельникайте, а также от Московского тракта до Авторемонтной затруднено.

Пока аварий с пострадавшими нет. Наряды ДПС на трассах работают в усиленном режиме. Водителей просят не лихачить и быть предельно внимательными и осторожными.