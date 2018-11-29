Водителей Тюменской области рекомендуют ограничить поездки по загородным трассам
По возможности оказаться от дальних поездок рекомендуют сегодня, 29 ноября, автомобилистам Тюменской области. Особенно это касается неопытных водителей. На загородных трассах из-за метели и снегопада усложнились дороные условия.
Особенно сложная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Омск, где идет сильный снегопад. Видимость ухудшена, фары автомобилей различимы на расстоянии не более 80-ти метров. Транспорт движется со средней скоростью около 70-ти километров в час, сообщает областная Госавтоинспекция.
На некоторых участках трассы, в том числе на мостах, где снег задерживают ограждения сооружений, наблюдаются переметы, несмотря на то, что дорожная техника работает в постоянном режиме.
Междугородние автобусы движутся на пониженных скоростях. В случае усиления метели будет решаться вопрос о приостановке ряда маршрутов.
В Тюмени движение на части участков окружной дороги в районе развязки с улицей Мельникайте, а также от Московского тракта до Авторемонтной затруднено.
Пока аварий с пострадавшими нет. Наряды ДПС на трассах работают в усиленном режиме. Водителей просят не лихачить и быть предельно внимательными и осторожными.