2018-11-29T08:23:11+03:00
Экономика

Для предприятий-экспортёров Тюменской области пройдёт заключительный образовательный семинар

Мероприятие состоится 5 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Для предприятий-экспортёров Тюменской области пройдёт заключительный образовательный семинарДля предприятий-экспортёров Тюменской области пройдёт заключительный образовательный семинарФото: Татьяна Коркина
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В здании Торгово-промышленной палаты Тюменской области (ул. Хохрякова, 9/1, первый этаж) 5 декабря с 10 до 17.30 состоится заключительный образовательный семинар 2018 года для предприятий-экспортеров Тюменской области, который организован в рамках проекта «Экспортный марафон» состоится 5 декабря. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, темой семинара станет «Таможенное регулирование: нововведения 2018 года. Новые возможности и риски для экспортеров».

Семинар проведет ведущий преподаватель и руководитель направления электронного обучения учебного центра «Компас ВЭД» Павел Духницкий, который расскажет о ключевых изменениях в области таможенного регулирования 2018 года. По словам директора Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольги Воллерт, у семинара – практическая составляющая.

-Тюменским экспортерам расскажут о совершении таможенных платежей, едином лицевом счете, соблюдении требований валютного контроля. Кроме того, будут обсуждены вопросы оформления экспортных грузов и другие темы, - рассказала Ольга Воллерт.

Подробности можно уточнить у специалиста Центра ВЭД Виктория Пестрякова, тел.: +7(3452)689-359(доб. 135), tpp-to@mail.ru.

Отметим, что семинары для предприятий-экспортёров в Тюменской области реализуются постоянно. Так, например, в конце октября, в рамках проекта «Экспортный марафон», состоялась встреча на тему: «Нетарифные инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности. Сертификация».

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