2018-11-29T08:09:48+03:00
Экономика

Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией на Ямале

Эта поездка показала, что бизнес двух регионов интересен друг другу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией на ЯмалеДелегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией на ЯмалеФото: Татьяна Коркина
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Представители бизнес-делегации Тюменской области, которые в течение трёх дней находились на Ямале, посетили несколько предприятий своего профиля в Новом Уренгое. Как рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в их числе: «Газпром Добыча Ямбург», «Газпром Бурение», «Корпорация Роснефтегаз», «Новатэк-юрханонефтегаз» и др.

Тюменцы, в числе которых представители таких компаний, как: АО «Сибнефтемаш», АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ», ООО «Тюмень Прибор», АО «Торговый дом НПО ТМ», ООО «Неокомпозит», презентовали свою продукцию, обменялись с возможными партнёрами контактами и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Также «Тюменский завод Гофротруб» представил ямальцам эксклюзивную ливневую систему, о которой уже ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень». По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина, несмотря на многолетнее и тесное сотрудничество Тюмени и Ямала по-прежнему остаётся много тем для развития и укрепления взаимовыгодных отношений.

- Эта поездка показала, что бизнес двух регионов интересен друг другу. Тюменцы могут поставлять качественную продукцию Ямалу и наоборот. Мы создали условия для этого, теперь все зависит от мобильности самих бизнесменов, - отметил он.

27 и 28 ноября делегация посетила и ноябрьские нефтегазовые предприятия. Представители промышленных предприятий встретились с потенциальными клиентами и муниципальными учреждениями города.

Отметим, поездка организована в рамках регионального проекта «Экспортный марафон», который сопровождают Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Тюменской области при поддержке Правительства Тюменской области.

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