2018-11-29T08:06:13+03:00
Общество

Главе Тюмени вручили премию за победу в рейтинге качества жизни среди российских городов

Торжества прошли в Москве на форуме «Как попасть в пятерку»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Главе Тюмени вручили премию за победу в рейтинге качества жизни среди российских городов. Фото администрации ТюмениГлаве Тюмени вручили премию за победу в рейтинге качества жизни среди российских городов. Фото администрации Тюмени
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Главе Тюмени Руслану Кухаруку вручена премия Финансового университета за победу города во всеросийском рейтинге качества жизни за 2018 год. Торжества прошли в Москве в рамках V Международного форума «Как попасть в пятерку» Финансового университета при Правительстве РФ, передает пресс-служба администрации Тюмени.

- Это прежде всего оценка совместного труда тюменцев, а во-вторых, серьезный стимул для дальнейшего развития, совершенствования и модернизации управления городом, – отметил Кухарук.

Напомним, что критериями рейтинга стали: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. А еще – работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода.

В рамках форума обсуждались: система стратегического планирования в сфере инвестиционной деятельности, модели управления модернизацией, проблемы, с какими сталкиваются промышленные предприятия при финансировании инноваций, и многое другое.

По словам ректора университета Михаила Эскиндарова, перед кабинетом министров стоит амбициозная цель – попасть в пятерку сильнейших экономик мира. Одним из важных факторов успеха является развитие реального сектора экономики, внедрение цифровизации не только на уровне услуг, а в масштабе промышленного производства и вывод на мировые рынки конкурентоспособных отечественных высокотехнологичных продуктов.

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