2018-11-29T08:01:14+03:00
Звезды

В Тюменской области поставят спектакли «Сказка с поворотами», «Аленький цветочек» и Горе от ума»

ТКТО получило грант от департамента культуры Тюменской области
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент культуры Тюменской областиФото: департамент культуры Тюменской области
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В Большом зале регионального правительства вчера, 28 ноября, состоялось торжественное вручение грантов Правительства Тюменской области в области театрального искусства. Директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас вручил представителям учреждений культуры гранты, среди которых были и учреждения Тюменского концертного-театрального объединения.

Так, Тюменская филармония получила грант на постановку спектакля, основанного на произведении русской или мировой классики – спектакля «Аленький цветочек» по сказке Т.С. Аксакова. Тюменский театр кукол получил грант на постановку детского спектакля «Сказка с поворотами», а Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова – грант на постановку спектакля «Горе от ума» по пьесе Грибоедова.

По словам директора Тюменской филармонии Андрея Чувашова, это первый грант Правительства для филармонии, т.к. учреждение занимается больше концертами и раньше заявку не подавало.

- У нас появилась идея создать детский хореографический спектакль. Покажет его наш коллектив, ансамбль танца «Зори Тюмени» в новогодние каникулы», - отметил он.

Тюменский Большой драматический театр не подавал заявку на вручение грантов, но в стороне от происходящего не остался. После официальной части награждения директор театра прочитал стихотворение «С днём театра», посвящённый театральному искусству. По его словам, в них заложены важные слова, которые помогают развиваться любому театру.

Отметим, что всего в департамент культуры Тюменской области поступило 12 заявок на получение государственной поддержки в форме субсидии на финансовое обеспечение гранта Правительства Тюменской области на осуществление театральных творческих проектов в Тюменской области.

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