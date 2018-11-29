Смоленские «Триод и Диод» приедут на фестиваль КВН в Тобольск
Команда КВН из Смоленска «Триод и Диод» станет специальным гостем городского фестиваля КВН в Тобольске. Смоленские КВН-щики являются чемпионами Высшей лиги КВН и на сцене Тобольска они не только покажут свои номера, но и помогут командам-участницам подготовить сильные конкурсные номера.
Напомним, что одно из самых ожидаемых и ярких событий - фестиваль команд КВН «Новые Ступени» на кубок Главы города состоится 11 декабря в Тобольском драматическом театре. Участие в нем примут команды студенческой и работающей молодежи. Заявки от команд еще принимаются.
Команда-победитель представит Тобольск на 30-м юбилейном международном фестивале команд КВН «КиВиН – 2019» в Сочи, которй состоится с 12 по 25 января 2019 года.