Смоленские «Триод и Диод» приедут на фестиваль КВН в Тобольск

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-29T07:44:08+03:00

Чемпионы Высшей лиги будут не только выступать

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Команда КВН из Смоленска «Триод и Диод» станет специальным гостем городского фестиваля КВН в Тобольске. Смоленские КВН-щики являются чемпионами Высшей лиги КВН и на сцене Тобольска они не только покажут свои номера, но и помогут командам-участницам подготовить сильные конкурсные номера.

Напомним, что одно из самых ожидаемых и ярких событий - фестиваль команд КВН «Новые Ступени» на кубок Главы города состоится 11 декабря в Тобольском драматическом театре. Участие в нем примут команды студенческой и работающей молодежи. Заявки от команд еще принимаются.

Команда-победитель представит Тобольск на 30-м юбилейном международном фестивале команд КВН «КиВиН – 2019» в Сочи, которй состоится с 12 по 25 января 2019 года.