2018-11-29T07:23:18+03:00
Звезды

Тюменским театрам вручили гранты на постановки спектаклей

Торжества состоялись в здании регионального правительства
Маргарита КАЛИНКИНА
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Гранты на постановку спектаклей вручены учреждениям культуры Тюменской области. Торжества по этому поводу состоялись накануне, 28 ноября.

Так, на постановку детского спектакля «Сказка с поворотами» грант получил Тюменский театр кукол. А Тюменская филармония впервые сделает театральную сказку «Аленький цветочек»

- Мы концертное учреждение и раньше не подавали заявку на постановку спектаклей. Но у нас появилась идея сделать детскую хореографическую постановку. Покажет его наш коллектив, ансамбль танца «Зори Тюмени» в новогодние каникулы, - отметил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.

На постановку спектакля, основанного на произведении русской или мировой классики – спектакль «Горе от ума» Грибоедова грант получил Тобольский драматический театр имени Петра Ершова.

Тюменский Большой драматический театр не подавал заявку на вручение грантов, но тоже не остался в стороне, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. После официальной части, директор театра Сергей Осинцев прочитал стихотворение «С днем театра».

- Есть традиция на этом мероприятии показывать какие-то театральные номера, в этом году мне посчастливилось это сделать, - поделился Сергей Вениаминович. – Стихи были посвящены театральному искусству. В них заложены очень важные слова, которые помогают развиваться любому театру и делают нас добрее.

Отметим, что всего в Департамент культуры Тюменской области поступило 12 заявок на получение финансовой господдержки.

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