СЕГОДНЯ 06:52 2018-11-29T06:53:11+03:00

Хотели отомстить: двух жительниц Тюменской области будут судить за ложный донос Фото: Ольга Крыльцова

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Двух жительниц Заводоуковска будут судить за лодный донос. Женщины сообщили в полицию, что их сожители украли у них 10 тысяч рублей.

Стражи правопорядка проанализировали обстоятельства, взяли показания потерпевших и подозреваемых. В результатевыяснилось, что кражи не было, женщины таким образом хотели отомстить мужчинам. На них заведен ыуголовные дела на основании статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Полицейские призывают граждан быть сознательными и не сообщать заведомо ложных сведений.