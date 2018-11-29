2018-11-29T06:33:30+03:00
Общество

На 103 году жизни скончалась схимонахиня Мария, мать митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия

Духовенство и прихожане Тобольской митрополии выражают соболезнование владыке
Маргарита КАЛИНКИНА
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На 103 году жизни скончалась схимонахиня Мария, мать митрополита Тобольского и Тюменского ДимитрияНа 103 году жизни скончалась схимонахиня Мария, мать митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия
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На 103 году жизни 27 ноября отошла к Господу схимонахиня Мария (Капалина Мария Алексеевна), мама владыки митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

Мария Алексеевна родилась 1 января 1916 года, работала на железной дороге в Карелии во время финской войны, затем портнихой. Главным делом и подвигом ее долгой и праведной жизни стало то, что она воспитала четырех сыновей, которые посвятили свою жизнь богу и православной церкви: митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, иеромонах Пафнутий и архимандрит Василий (1946-2006).

Последние годы схимонахиня Мария подвизалась в Малоярославском Свято-Никольском женском монастыре, сообщили в Тобольской митрополии.

Духовенство и прихожане храмов Тобольской митрополии выражают свое соболезнование владыке Димитрию и молятся о упокоении души схимонахини Марии.

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