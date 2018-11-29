2018-11-29T05:53:15+03:00
Происшествия

ДТП в центре Тюмени: пострадали человек и светофор

Досталось также автомобилям
Маргарита КАЛИНКИНА
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ДТП в центре Тюмени: пострадали человек и светофор. Фото vk.comДТП в центре Тюмени: пострадали человек и светофор. Фото vk.com
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Один человек и светофор пострадали в дорожной аварии в центре Тюмени. Столкновение автомобилей «Рено» и «Равон» пройизошло накануне, 28 ноября, на перекрестке улиц Малыгина и Шиллера. От удара одну из них отбросило на тротуар, где стоял светофор.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение очередности проезда. Один из водителей не уступил дорогу другому, пояснили вобластной Госавтоинспекции

Травму получила девушка, ее каретой скорой пмощи госпитализировали в приемное отделение ОКБ №2. Диагнос пациентки пока неизвестен, уточнили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Пострадавшую направили на комплексное обследование и осмотр мультидисциплинарной бригадой.

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