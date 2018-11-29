Погода 29 ноября в Тюмени: снегопад и ветер

СЕГОДНЯ 05:05 2018-11-29T05:05:12+03:00

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Четверг, 29 ноября, в Тюменской области будет метель. По всему региону пройдет обильный снегопад, а ветер ожидается 7-13 м/с с усилением к вечеру до 15 м/с, местами порывы до 18 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

В Тюмени снег повалит с раннего утра. По прогнозам синоптиков, выпадет 6,6 м. Температура воздуха составит -11 градусов. В Ялуторовске такая же погода, но снега будет 9мм.

В Тобольске снега будет меньше, всего 2,5 мм. Столбики термометров днем покажут -12 градусов, к вечеру похолодает до -16. В Ишиме день станет самым сложным в области, в городе выпадет почти 12 мм снега, а ветер днем будет 5-12 м/с, а к вечеру усилится до 9-14 м/с.

В народном календаре 29 ноября названо Матвеевым днем. Если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко — ждали стужи.