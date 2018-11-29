2018-11-29T06:03:44+03:00
Туризм

На тюменском форсайт-форуме «Сибирь-Урал» обсудят перспективы «Императорского маршрута»

В заседании примут участие представители 15 регионов России
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени сегодня, 29 ноября, стартует конференция по развитию культурно-познавательного туристского маршрута «Императорский маршрут». Мероприятие объединит российских экспертов, бизнесменов, а также представителей власти в сфере туризма из 15 регионов страны и пройдет в рамках форсайт-форума «Сибирь-Урал».

Национальный туристский проект «Императорский маршрут» реализуется под эгидой Министерства культуры России совместно с Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Комитетом по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры России. Координатором проекта выступает Тюменская область, участниками являются 14 регионов страны.

Конференция начнется в 12.30 в амфитеатре Музейного комплекса имени Словцова (ул. Орджоникидзе, 63). В ней примут участие представители Уральского и Сибирского федеральных округов, Кировской, Орловской, Воронежской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов России. В качестве экспертов приглашены представители Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», Комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации, Российского союза туриндустрии.

На конференции планируется обсудить вопросы реализации национального туристского проекта «Императорский маршрут», перспективы его развития, провести презентации туристских маршрутов регионов-участников, обсудить вопросы реализации проекта в рамках программы детского туризма «Моя Россия».

Отметим, туристский форсайт-форум «Сибирь-Урал» пройдет в течение двух дней в Тюмени и Тобольске. В немпримут участие официальные делегации региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также иностранные гости и эксперты.

Основной целью туристского форсайт-форума «Сибирь-Урал» является продвижение туристского потенциала России, развитие внутреннего и въездного туризма.

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