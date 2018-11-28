В Тюмени на перекрестке улиц Одесской и Котовского закроют проезд транспорта

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-28T15:35:55+03:00

Временное ограничение движения будет действовать с 1 по 3 декабря

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С 1 до 3 декабря 2018 года на перекрестке улицы Одесской с улицей Котовского будет прекращено движение транспортных средств. Решение принято в связи с проведением капитального ремонта по улице Одесской.

На время производства работ по улице Котовского будет организовано одностороннее движение по направлению от улицы Пржевальского до улицы Одесской.

- Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В качестве путей объезда водителям предлагается использовать улицы: 50 лет Октября, Энергетиков и Мельникайте.