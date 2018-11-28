В Тюмени на перекрестке улиц Одесской и Котовского закроют проезд транспорта
С 1 до 3 декабря 2018 года на перекрестке улицы Одесской с улицей Котовского будет прекращено движение транспортных средств. Решение принято в связи с проведением капитального ремонта по улице Одесской.
На время производства работ по улице Котовского будет организовано одностороннее движение по направлению от улицы Пржевальского до улицы Одесской.
- Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В качестве путей объезда водителям предлагается использовать улицы: 50 лет Октября, Энергетиков и Мельникайте.