Тюменские педагоги готовятся к очередному балу

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-28T15:09:08+03:00

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В Тюмени стартовала подготовка к Балу молодых педагогов. В этот раз на паркет выйдут почти 80 танцевальных пар выступят. Мероприятие состоится 25 января 2019 года.

На этой неделе учителя, воспитатели и старшеклассники приступят к занятиям. Они познакомятся, пройдут командообразующие тренинги, определятся с танцевальными партнерами. С 3 декабря начнется непосредственно подготовка номеров. По три раза в неделю в течение полутора месяцев участники будут изучать основы хореографии и истории, чтобы достойно вжиться в образы дам и кавалеров.

- Каждый бал посвящен определенной тематике. И, конечно, грядущее событие не станет исключением. Мы постараемся открыть 2019 год, который объявлен Годом театра в России, тематически. Идея уже сформирована, но до начала мероприятия мы держим её в тайне – хотим, чтобы событие стало приятным сюрпризом для всех гостей праздника, - отметила куратор мероприятия, главный специалист Информационно-методического центра Тюмени Анна Атрашкевич.

Она напомнила, что в 2016 году мероприятие было приурочено к Году кино – педагоги перевоплощались в героев фильмов. В 2017 проводился бал в тематике смены времен года. В 2018 году тематика «Летите, бабочки, летите» помогла обыграть идею передачи знаний – учителя и воспитатели вручали детям бабочек. В этот раз на паркете исполнители представят публике 11 танцев, среди которых – полонез, вальс и классические танцы разных стран мира.

Традиция проведения бала молодых педагогов зародилась в Тюмени семь лет назад, сообщает департамент образования администрации города. За годы его проведения число желающих поучаствовать в этом танцевальном событии возросло в несколько раз. Мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества, который отмечается в России 25 января.