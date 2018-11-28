2018-11-28T14:51:41+03:00
Общество

В Тюмень идет метель и резкое похолодание

Столбик термометра опустится до отметки – 17 градусов ночью
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Завтра, 29 ноября, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Днем температура воздуха составит -10-12 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки -15-17 градусов.

Ближайшие сутки на территории областного центра ожидается сильный юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, 6-11 м/с. Днем порывы могут достигать 13-18 м/с, возможна метель, а - на дорогах снежные заносы, сообщает МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени».

Специалисты дорожных служб призывают автомобилистов не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы, и по возможности не ставить машины под деревьями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени на перекрестке улиц Одесской и Котовского закроют проезд транспорта
Тюменские педагоги готовятся к очередному балу
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Тюмени на несколько часов погаснут светофоры в районе Дома Обороны
Тюменским пенсионерам дарят большую скидку на прием к остеопату
Тюмень проведет матчевую встречу Сибири и Урала по легкой атлетике
Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь остановился на отметке 109,9%
Спикер гордумы Евгений Заболотный обратился к тюменцам
На юг Тюменской области надвигается похолодание и сильная метель
В филармонии подведут итоги Года волонтёра в Тюменской области
В Тюменской области будут судить пенсионера, случайно убившего друга на охоте
Тюменец Альберт Суфианов стал Заслуженным врачом Российской Федерации