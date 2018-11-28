В Тюмень идет метель и резкое похолодание

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-28T14:51:41+03:00

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Завтра, 29 ноября, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Днем температура воздуха составит -10-12 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки -15-17 градусов.

Ближайшие сутки на территории областного центра ожидается сильный юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, 6-11 м/с. Днем порывы могут достигать 13-18 м/с, возможна метель, а - на дорогах снежные заносы, сообщает МКУ «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени».

Специалисты дорожных служб призывают автомобилистов не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы, и по возможности не ставить машины под деревьями.