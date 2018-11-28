В Тюмени на несколько часов погаснут светофоры в районе Дома Обороны

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-28T13:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 29 ноября, в Тюмени временно погаснут несколько светофоров в районе Дома Обороны. Отключения коснутся двух объектов на пересечении улиц Ямской и Полевой, а также улиц Ямской и Льва Толстого. Работа светофоров будет приостановлена с 13 до 17 часов, сообщает администрация города Тюмени.

В МКУ «Тюменьгортранс» призывают пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Кроме того, подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте.