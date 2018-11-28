Тюменским пенсионерам дарят большую скидку на прием к остеопату

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-28T13:33:38+03:00

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Зима – самое время забыть о даче, заготовках и прочих проблемах, пора посвятить время своему здоровью. Именно сейчас с заботой о пожилых людях центр «Остео» объявляет акцию – прием к определенным специалистам со скидкой 1000 рублей.

Если вы устали от постоянных препаратов, если мази, гели и различные домашние аппараты лишь на недолгое время снимают боль и дают облегчение, а потом снова начинаются сильные боли – пора к остеопату. Доктор поможет при болях в спине и суставах, мигрени, гипертонии, остеохондрозе, расстройстве сна, энурезе, проблемах желудочно-кишечного тракта и мн.др.

Запишитесь на прием к врачу-остеопату в центр «Остео» со скидкой и выполните процедуры по сниженным ценам до 10 января 2019 года.

Приём врача-остеопата — 2000 рублей (скидка к обычной цене составляет 1000 руб.)

Лечебный сеанс у массажиста (по назначению врача) - 1000 рублей.

Приём ведут определённые специалисты центра. Акция распространяется на всех пенсионеров по старости (возрасту). Никаких лекарств, аппаратов и болезненных процедур. Пациенты «Остео» знают – жить без боли можно!

КУДА ЗВОНИТЬ

Записаться на приём и узнать подробности можно у администраторов наших Центров по телефону +7 (3452) 381-381 или на сайте http://osteo72.ru/. Лицензия ЛО-72-01-002745 от 29.03.2018. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.