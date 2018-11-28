Тюмень проведет матчевую встречу Сибири и Урала по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-28T13:15:42+03:00

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1-2 декабря Тюмень станет местом проведения матчевой встречи городов Сибири и Урала по легкой атлетике. В областной центр съедутся более 600 спортсменов. Это представители Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Ишима, Кургана, Тобольска, Нефтеюганска, Сургута и других городов.

Честь Тюмени будут отстаивать воспитанники СДЮСШОР № 2. В ходе соревнований на арену выйдут девушки и юноши в возрасте от 13 до 18 лет. ъ В первый день они будут состязаться в беге на дистанциях 60, 600, 2000, 3000 метров, прыжках в высоту, тройном прыжке, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

В заключительный день соревнований им предстоит блеснуть мастерством в беге на 60 метров с барьерами, 300, 1000 метров, прыжках в длину и эстафете 4х200 метров.Состязания пройдут в легкоатлетическом манеже.