2018-11-28T13:15:42+03:00
Спорт

Тюмень проведет матчевую встречу Сибири и Урала по легкой атлетике

В областной центр съедутся более 600 спортсменов
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города ТюмениФото пресс-службы МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени
Изменить размер текста:

1-2 декабря Тюмень станет местом проведения матчевой встречи городов Сибири и Урала по легкой атлетике. В областной центр съедутся более 600 спортсменов. Это представители Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Ишима, Кургана, Тобольска, Нефтеюганска, Сургута и других городов.

Честь Тюмени будут отстаивать воспитанники СДЮСШОР № 2. В ходе соревнований на арену выйдут девушки и юноши в возрасте от 13 до 18 лет. ъ В первый день они будут состязаться в беге на дистанциях 60, 600, 2000, 3000 метров, прыжках в высоту, тройном прыжке, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

В заключительный день соревнований им предстоит блеснуть мастерством в беге на 60 метров с барьерами, 300, 1000 метров, прыжках в длину и эстафете 4х200 метров.Состязания пройдут в легкоатлетическом манеже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени несколько часов погаснут светофоры в районе Дома Обороны
Тюменским пенсионерам дарят большую скидку на прием к остеопату
Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь остановился на отметке 109,9%
Спикер гордумы Евгений Заболотный обратился к тюменцам
На юг Тюменской области надвигается похолодание и сильная метель
В филармонии подведут итоги Года волонтёра в Тюменской области
В Тюменской области будут судить пенсионера, случайно убившего друга на охоте
Тюменец Альберт Суфианов стал Заслуженным врачом Российской Федерации
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области в пределах нормы
470 библиотек Тюменской области обеспечены доступом к Национальной электронной библиотеке
В Тюмени призывник на прощальной вечеринке остался без телефона
В Тюменской области действуют более 900 социально ориентированных некоммерческих организаций
Тюменцы имеют доступ к Национальной электронной библиотеке
На центральной улице Тюмени появится ярмарочная площадь
Тюменские гинекологи проводят уникальные операции с помощью углекислотной лазерной системы
Чемпионат мира по бильярдному спорту стартует в Тюмени
В Тюмени вновь зазвучат сирены
Ишим принял эстафету чемпионатов по кибер-безопасности среди школьников
В Тюмени появится улица пожарных и спасателей
В Ишиме впервые прошел Чемпионат по собиранию пазлов
Погода 28 ноября в Тюмени: тепло и снежно
Тюменские товаропроизводители находятся с рабочей поездкой на Ямале
В Тюмени проходит серия мастер-классов для начинающих предпринимателей
Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в Узбекистане
Жителей Тюменской области обучают основам здорового образа жизни
Тюменские врачи лечат аритмию по уникальной малотравматичной методике
Жителя Тюменской области нашли в командировке, чтобы взыскать 13 миллионов рублей
В Тюмени создают имитатор человеческого почерка