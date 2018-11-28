2018-11-28T12:56:21+03:00
Экономика

Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь остановился на отметке 109,9%

Десять лет подряд регион ежегодно демонстрирует промышленный рост
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь остановился на отметке 109,9%Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь остановился на отметке 109,9%Фото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области индекс промышленного производства за октябрь 2018 года остановился на отметке 109,9%. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, рост сохраняется в добыче полезных ископаемых (111%) и в обрабатывающих производствах (109,7%).

Положительную динамику демонстрирует АПК и переработка. 105,7% составляет индекс в производстве пищевых продуктов, в производстве «молочки» - 109,2%, а в производстве продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов – 116,1%.

Самые большие темпы роста в октябре 2018 отмечены в выпуске электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры - 212,7%. В производстве прочих химических продуктов - 143,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий - 136,9%, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых - 132,5%, выпуске лекарств и медикаментов - 126,3%, в металлургическом производстве - 121,3%, выпуске кокса и нефтепродуктов - 115,8%, производстве изделий из пластмассы и резины - 110,5%.

По словам губернатора Александра Моора, Тюменская область сохранит главный вектор экономической полтитики – привлечение в регион частных инвестиций.

- Считаю, что разноплановая и активно развивающаяся промышленность - главный залог нашего благополучия. Инвестиции работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие инфраструктуры, на повышение качества жизни людей, - подчеркнул глава региона.

Стоит отметить, что десять лет подряд Тюменская область ежегодно демонстрирует промышленный рост. С января по июль 2018 года индекс промышленного производства составил 109,1% к аналогичному периоду 2017 года.

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