2018-11-28T12:51:42+03:00
Политика

Спикер гордумы Евгений Заболотный обратился к тюменцам

Он призвал горожан быть активными и назвал механизмы взаимодействия
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Тюменской городской ДумыФото пресс-службы Тюменской городской Думы
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Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный накануне очередного заседания Думы обратился к избирателям. Он призвал тюменцев вместе решать как улучшить жизнь горожан и рассказал с помощью каких механизмов это можно сделать.

- Во-первых, у вас есть свой депутат. Определены места встреч, утверждены часы приема. Полный график приема депутатами размещен на официальном сайте гордумы. Там же можно найти раздел «Предложения в проекты решений Думы». Любой житель, местное отделение политической партии или общественного объединения может направить свою инициативу к планируемым вопросам повестки заседаний Думы или комиссий. Вопросы публикуются заранее и их можно вместе обсудить, - пояснил Евгений Заболотный.

В числе доступных механизмов взаимодействия спикер гордумы назвал и публичные слушания. Так, 15 ноября активно прошло обсуждение «Проекта бюджета города Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», отметили в пресс-службе гордумы. В слушаниях приняли участие 264 тюменца. Горожане высказали разные мнения, но все конструктивные предложения уже учтены депутатами и будут использованы при работе в 2019 году.

Евгений Заболотный также упомянул постоянные думские комиссии. Их пять, и они охватывают все стороны жизни нашего города. Это постоянные комиссии «По городскому общественному самоуправлению», «Экономическому развитию и бюджету», «Социальному развитию», «Благоустройству и городскому хозяйству», «Градостроительству и землепользованию». Согласно Регламенту, выступления на заседании Думы, в том числе и депутатов, могут быть до 3 минут. Этого достаточно чтобы выразить мнение или инициативу, уверен спикер гордумы.

- В составе каждой постоянной комиссии Думы уже есть представители Советов ТОС. Это председатели комитетов районов: «ДОК» Татьяна Кобыльникова, «Заречный-2» Иван Сажин, «Ватутино» Ирина Локтева, «Метелева» Сергей Долин и председатель Совета ТОС «6 микрорайон» Владимир Асянов. Люди с активной гражданской позицией и искренним желанием работать. Поэтому каждое конструктивное предложение максимально широко и обстоятельно можно обсудить на заседании профильной комиссии, - подчеркнул Евгений Заболотный.

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