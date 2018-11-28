2018-11-28T12:01:42+03:00
Общество

На юг Тюменской области надвигается похолодание и сильная метель

К пятнице столбик термометра может опустится до -30 градусов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Завтра, 29 ноября 2018 года на юге Тюменской области ожидается снег, местами сильная метель. На дорогах возможны снежные заносы, усиление ветра с порывами до 13-18 м/с.

Исключение составят Уватский и Тобольский муниципальные районы. Здесь сильных осадков не ожидается, отметили в пресс-службе главного управления МЧС России по Тюменской области.

К концу недели, 30 ноября 2018 года на юг Тюменской области придет резкое похолодание. Температурой воздуха ночью будет достигать -20-25 градусов. Местами столбик термометра опустится -30 градусов.

Главное управление МЧС России по региону рекомендуем жителям области быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок, а также не отпускать малолетних детей одних на улицу и одеваться в соответствии с погодным условиям.

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