В филармонии подведут итоги Года волонтёра в Тюменской области

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-28T11:35:03+03:00

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Более тысячи активных молодых тюменцев, включая лидеров и руководителей добровольческого движения юга региона, соберутся в Тюменской филармонии 5 декабря в 14 часов, чтобы подвести итоги Года добровольца (волонтёра) в Тюменской области. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, мероприятие станет уникальной площадкой для обмена опытом и налаживания контактов.

Ребята примут участие в интерактивной театрализованной программе и узнают о лучших практиках добровольчества области. Завершится мероприятие концертом и торжественным награждением. Награды получат лучшие опорные центры развития добровольчества по направлениям, руководители добровольческих объединений в муниципалитетах, благодаря труду которых увеличивается количество волонтеров и реализуются новые интересные проекты.

Кураторов и лидеров направления «Добровольчество» в вузах и ссузах, лидеров добровольческих объединений в муниципалитетах и волонтёров профильных опорных центров наградят за вклад в реализацию Года добровольца в Тюменской области. Несмотря на завершение Года волонтёра, деятельность добровольцев как партнёров государства не заканчивается.

Напомним, что в Тюменской области активно развиваются опорные региональные центры: «серебряного» волонтерства на базе Областного геронтологического центра, профилактического волонтерства — Областной центр профилактики и реабилитации, спортивного волонтерства — Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, «Волонтеры Победы» - центр «Аванпост» и многие другие. В муниципальных районах созданы штабы по развитию добровольческого движения. Координацией работы волонтёров занимается Координационный ресурсный центр развития добровольческого движения в Тюменской области Дворца творчества и спорта «Пионер».