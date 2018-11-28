СКР завершил расследование в отношении тюменца, убившего приятеля на охоте

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-28T11:26:02+03:00

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Ишимским межрайонным следственным отделом СКР по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61– летнего жителя Казанского района. Мужчина обвиняется в причинение смерти по неосторожности.

Согласно версии следствия, 26 сентября 2018 года около 20 часов 30 минут обвиняемый, находясь в 8 километрах от деревни Новопокровка Казанского района Тюменской области, выстрелил из своего охотничьего ружья вовремя охоты в пробегающую косулю. В этот момент в зоне выстрела находился 53-летний знакомый, в которого и попала пуля. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После чего дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.