2018-11-28T11:26:02+03:00
Происшествия

СКР завершил расследование в отношении тюменца, убившего приятеля на охоте

Житель Казанского района целился в пробегающую косулю
Марина Васильева
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Фото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской областиФото пресс-службы следственного управления СКР по Тюменской области
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Ишимским межрайонным следственным отделом СКР по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 61– летнего жителя Казанского района. Мужчина обвиняется в причинение смерти по неосторожности.

Согласно версии следствия, 26 сентября 2018 года около 20 часов 30 минут обвиняемый, находясь в 8 километрах от деревни Новопокровка Казанского района Тюменской области, выстрелил из своего охотничьего ружья вовремя охоты в пробегающую косулю. В этот момент в зоне выстрела находился 53-летний знакомый, в которого и попала пуля. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После чего дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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