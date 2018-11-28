Тюменец Альберт Суфианов стал Заслуженным врачом Российской Федерации

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-28T11:34:32+03:00

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Накануне, 27 ноября, в Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Среди почетных гостей оказался главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Награду вручил лично президент Владимир Путин.

Владимир Путин вручил ордена, медали, знаки о присвоении почётных званий выдающимся гражданам России – работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, культуры, спортсменам и тренерам.

- Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлечённостью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание. Убеждён, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку, - отметил в своем выступлении Владимир Владимирович Путин.

Альберт Акрамович отметил, что решение по строительству федеральных центров высокотехнологичной помощи послужило огромным стимулом к развитию медицины России, изменило соотношение сил на мировой медицинской арене и вывело Россию в лидирующие позиции по ряду медицинских специальностей. Первый федеральный центр в области нейрохирургии был построен в Тюмени по программе нацпроекта «Здоровье».

- Это огромная честь для меня находится в этом зале, выражаю благодарность за высокую оценку моего труда и достижений всего коллектива Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, - отметил Альберт Суфианов. – В свое время я был приглашен из Иркутска, чтобы реализовать этот проект. Задача была сложная: в кратчайшие сроки «с чистого листа» построить нейрохирургический центр, не уступающий мировым аналогам. Нам это удалось: в 2011 году была проведена первая операция.

Профессор также выразил огромную признательность и благодарность всем тем, кто поддерживал в достижении этого блестящего результата – в первую очередь, поблагодарил президента России, правительство РФ, Минздрав РФ, правительство Тюменской области. Он также пригласил Владимира Путина посетить Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, чтобы лично оценить возможности современной малотравматичной нейрохирургии.