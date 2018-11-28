2018-11-28T10:36:29+03:00
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области в пределах нормы

В регионе завершается вакцинация населения против гриппа
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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В Тюменской области наблюдается достаточно низкая заболеваемость ОРВИ. На 47 неделе, начиная с 15 по 25 ноября она ниже эпидемического порога на 47%. За неделю ОРВИ заболело 12 166 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадора по Тюменской области.

На 27 ноября на территории региона привито 681 263 человека, что составляет 46% от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок привито 665 200 человек.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы и др.). Поэтому у граждан еще есть возможность привиться против гриппа в частных и государственных медицинских организациях.

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