Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области в пределах нормы
В Тюменской области наблюдается достаточно низкая заболеваемость ОРВИ. На 47 неделе, начиная с 15 по 25 ноября она ниже эпидемического порога на 47%. За неделю ОРВИ заболело 12 166 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадора по Тюменской области.
На 27 ноября на территории региона привито 681 263 человека, что составляет 46% от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок привито 665 200 человек.
По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы и др.). Поэтому у граждан еще есть возможность привиться против гриппа в частных и государственных медицинских организациях.