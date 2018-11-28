2018-11-28T10:23:00+03:00
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470 библиотек Тюменской области обеспечены доступом к Национальной электронной библиотеке

Заинтересованность тюменцев в электронных библиотечных ресурсов с каждым годом растёт
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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470 библиотек Тюменской области обеспечены доступом к Национальной электронной библиотеке470 библиотек Тюменской области обеспечены доступом к Национальной электронной библиотекеФото: pixabay.com
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В Тюменской области каждый год растёт заинтересованность жителей в электронных библиотечных ресурсах, о чём свидетельствует ежегодное увеличение посещаемости удалённых пользователей к веб-сайтам библиотек. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, значимым проектом в деятельности федеральных и муниципальных библиотек региона стало их подключение к Федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ).

На сегодняшний день все 470 библиотек юга Тюменской области обеспечены доступом к Национальной электронной библиотеке. Теперь жители и гости региона могут получить бесплатный доступ к фондам российских библиотек удаленно через Интернет из дома или ближайшего читального зала. Также система НЭБ содержит в себе объединенный электронный каталог фондов российских библиотек. Благодаря этому можно найти интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке.

Стоит отметить, что Национальная электронная библиотека – это Федеральная государственная информационная система, которая обеспечивает создание единого российского электронного пространства знаний. В формировании фонда НЭБ используются произведения, перешедшие в общественное достояние, произведения образовательного и научного значения, не переиздававшиеся последние 10 лет, произведения, права на которые получены в рамках договоров с правообладателями и другие произведения, правомерно переведенные в цифровую форму.

Подробнее узнать о проекте, зарегистрироваться в личном кабинете и получить единый электронный читательский билет, открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек, можно по ссылке.

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