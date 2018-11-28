2018-11-28T10:13:19+03:00
Происшествия

В Тюмени призывник на прощальной вечеринке остался без телефона

Смартфон якобы за долги забрал один из гостей
Марина Васильева
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Тюменские полицейские раскрыли кражу телефона по горячим следам. Преступление произошло на вечеринке, посвященной проводам в армии.

Сообщение о произошедшем поступило а отдел полиции №5 областного центра, накануне, 27 ноября. Сотрудники уголовного розызка оперативно задержали 21-летнего подозреваемого.

Как выяснилось, злоумышленник, дождавшись, когда призывник-хозяин квартиры уснет, открыто забрал его сотовый телефон. Присутсвующим он пояснил, что молодой человек должен ему крупную сумму денег. После чего покинул квартиру.

- Утром в полицию обратился сам потерпевший и подчеркнул, что никаких денежных обязательств перед своим гостем не имеет, - отметили в пресс-службе УМВД по Тюмени.

В натоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.

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