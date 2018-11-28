В Тюменской области действуют более 900 социально ориентированных некоммерческих организаций

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-28T10:01:50+03:00

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В Тюменской области за короткое время созданы важные шаги по созданию инфраструктуры социально ориентированных НКО и условий для их доступа к предоставлению услуг населению. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО.

По словам главы региона, важным результатом стало привлечение значительных федеральных средств на реализацию социальных проектов. Кроме того, наш регион признан лидером в сфере работы с некоммерческими организациями на всероссийском уровне.

- Замечательно, что СОНКО стали полноправными партнерами органов власти по многим социально значимым вопросам. Это и оказание помощи нуждающимся, и создание доступной среды для инвалидов, и поддержка семей в воспитании детей, формирование здорового образа жизни, - сказал Александр Моор.

Основная цель работы органов власти и общественности заключается в повышении качества жизни тюменцев. Для того, чтобы ее достичь, необходимо решить целый комплекс конкретных задач в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Основой общей работы должны стать эффективные социальные коммуникации, доверие и сотрудничество.

Напомним, сегодня в Тюменской области действуют более 900 СОНКО. Четыре из них уже получили статус исполнителей общественно полезных услуг. 8 региональных и 9 муниципальных ресурсных центров оказывают СОНКО консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, по плану на 2018 год финансовую помощь для реализации социально-значимых проектов в регионе получат 157 организаций. В 2018 году 64 тюменских СОНКО стали победителями в конкурсах на получение грантов президента России, общая сумма полученных средств превысила 123 млн рублей.