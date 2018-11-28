2018-11-28T09:30:12+03:00
Общество

Тюменцы имеют доступ к Национальной электронной библиотеке

Жители региона охотно пользуются услугами фондов удаленно
Марина Васильева
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В Тюменской области наблюдается ежегодный рост использования электронных библиотечных ресурсах жителям региона. За 2018 год количество посетителей составило более 6 млн. человек, из них удаленно услугами библиотек воспользовались порядка 600 тыс. человек. Это более чем на 20 % выше значения 2017 года.

Значимым проектом в деятельности библиотек, как федеральных, так и муниципальных в текущем году в регионе стало их подключение к Федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). В Тюменской области такая возможность есть у всех 470 библиотек региона, отметили в пресс-службе областного правительства. Система НЭБ содержит в себе объединенный электронный каталог фондов российских библиотек, благодаря чему можно найти интересующее печатное издание в ближайшей библиотеке.

Узнать более подробно о проекте, а также зарегистрироваться в личном кабинете и получить единый электронный читательский билет, открывающий доступ ко всем фондам российских библиотек, можно на сайте НЭБ.

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