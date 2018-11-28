2018-11-28T09:07:24+03:00
Общество

На центральной улице Тюмени появится ярмарочная площадь

В областном центре продолжается обсуждение концепции улицы Ленина
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени продолжается обсуждение архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина. Очередная встреча с собственниками и арендаторами объектов недвижимости, расположенными на данной улице, прошла в начале недели.

Заместитель главы города Максима Афанасьева напомнил собравшимся, что в следующем году одну из центральных улиц исторического центра нашего города ждут глобальные преобразования. Сейчас разрабатывается проект архитектурно-градостроительной концепции. Делают специалисты Тюменского индустриального университета. В рамках очередной встречи был представлен проект участка от улицы Тургенева до улицы Мориса Тореза.

Здесь архитекторы предложили разместить ярмарочную площадь, места для отдыха горожан, парковые зоны, отметили в пресс-службе администрации города. Также в рамках единой системы благоустройства улицы Ленина на данном участке будут продолжены велосипедные дорожки, особое внимание уделят озеленению и общей цветовой гамме.

Важной частью концепции станет сохранение историко-культурного наследия центральной части города. На сегодняшний день созданы рабочие группы для разработки предложений по созданию единой концепции благоустройства памятных мест и их привлекательности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В филармонии подведут итоги Года волонтёра в Тюменской области
СКР завершил расследование в отношении тюменца, убившего приятеля на охоте
Тюменец Альберт Суфианов стал Заслуженным врачом Российской Федерации
Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области в пределах нормы
470 библиотек Тюменской области обеспечены доступом к Национальной электронной библиотеке
В Тюмени призывник на прощальной вечеринке остался без телефона
В Тюменской области действуют более 900 социально ориентированных некоммерческих организаций
Тюменцы имеют доступ к Национальной электронной библиотеке
Тюменские гинекологи проводят уникальные операции с помощью углекислотной лазерной системы
Чемпионат мира по бильярдному спорту стартует в Тюмени
В Тюмени вновь зазвучат сирены
Ишим принял эстафету чемпионатов по кибер-безопасности среди школьников
В Тюмени появится улица пожарных и спасателей
В Ишиме впервые прошел Чемпионат по собиранию пазлов
Погода 28 ноября в Тюмени: тепло и снежно
Тюменские товаропроизводители находятся с рабочей поездкой на Ямале
В Тюмени проходит серия мастер-классов для начинающих предпринимателей
Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в Узбекистане
Жителей Тюменской области обучают основам здорового образа жизни
Тюменские врачи лечат аритмию по уникальной малотравматичной методике
Жителя Тюменской области нашли в командировке, чтобы взыскать 13 миллионов рублей
В Тюмени создают имитатор человеческого почерка