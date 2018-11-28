На центральной улице Тюмени появится ярмарочная площадь

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-28T09:07:24+03:00

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В Тюмени продолжается обсуждение архитектурно-градостроительной концепции улицы Ленина. Очередная встреча с собственниками и арендаторами объектов недвижимости, расположенными на данной улице, прошла в начале недели.

Заместитель главы города Максима Афанасьева напомнил собравшимся, что в следующем году одну из центральных улиц исторического центра нашего города ждут глобальные преобразования. Сейчас разрабатывается проект архитектурно-градостроительной концепции. Делают специалисты Тюменского индустриального университета. В рамках очередной встречи был представлен проект участка от улицы Тургенева до улицы Мориса Тореза.

Здесь архитекторы предложили разместить ярмарочную площадь, места для отдыха горожан, парковые зоны, отметили в пресс-службе администрации города. Также в рамках единой системы благоустройства улицы Ленина на данном участке будут продолжены велосипедные дорожки, особое внимание уделят озеленению и общей цветовой гамме.

Важной частью концепции станет сохранение историко-культурного наследия центральной части города. На сегодняшний день созданы рабочие группы для разработки предложений по созданию единой концепции благоустройства памятных мест и их привлекательности.