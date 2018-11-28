2018-11-28T08:11:58+03:00
Спорт

Чемпионат мира по бильярдному спорту стартует в Тюмени

Накануне участники соревнований прошли регистрацию и жеребьевку
Марина Васильева
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В Тюмени стартуют крупнейшие международные соревнования – Чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин. На четыре дня в областной центр съехались более 80 лучших бильярдистов мира, из которых 20 женщин.

Это лучшие игроки из России, Украины, Латвии, Молдовы, Сербии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Кыргызстана, Польши, Испании, Армении, Туркменистана, Таджикистана и Белоруссии. Накануне, 27 ноября, спортсмены прошли регистрацию и жеребьевку.

С сегодняшнего дня в спорткомплексе «Здоровье» начнутся сами состязания. Оценивать игру бильярдистов будут 20 судей международной категории, из них главный судья турнира Александр Кокунин и председатель Всероссийской коллегии судей ФБ России Аркадий Лошаков.

Поприветствовать участников на открытие турнира можно будет 29 ноября в 18:00, передает Центр спортивной подготовки. Финал и награждение запланированы на 1 декабря,

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