2018-11-28T07:32:31+03:00
Общество

В Тюмени вновь зазвучат сирены

Проверки систем централизованного оповещения города займет 5 минут
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Завтра, 29 ноября, в Тюмени 29 ноября будут проверяться системы централизованного оповещения города с использованием электрических сирен. Работы пройдут с 15.10 до 15.15.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», напоминают в департаменте безопасности жизнедеятельности адмиистрации областного центра.

По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

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