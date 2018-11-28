В Тюмени вновь зазвучат сирены

СЕГОДНЯ 07:30 2018-11-28T07:32:31+03:00

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Завтра, 29 ноября, в Тюмени 29 ноября будут проверяться системы централизованного оповещения города с использованием электрических сирен. Работы пройдут с 15.10 до 15.15.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», напоминают в департаменте безопасности жизнедеятельности адмиистрации областного центра.

По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.