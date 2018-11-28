2018-11-28T07:22:51+03:00
Общество

Ишим принял эстафету чемпионатов по кибер-безопасности среди школьников

В игре приняли участие более 20 подростков из 4 школ города
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Фото Лилии СелезневойФото Лилии Селезневой
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Ишим принял эстафету чемпионатов по кибер-безопасности, которые проводятся в рамках программы по обучению подростков безопасному поведению в Сети интернет.

В игре 25 ноября принял участие 21 подросток - четыре команды были представлены МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №8, МАОУ СОШ №4 и МАОУ СОШ №12 города Ишима. К 12 игровому туру все команды набрали по 29 балов, поэтому победителя определил самый быстрый правильный ответ на 13-тый вопрос - его первым дала команда Элит из МАОУ СОШ №2, капитан Васильченко Кирилл.

- Мы живем в удивительное время, когда происходит информационная революция. В таком быстро меняющемся мире вопрос безопасности нельзя упускать. Культуру Интернет-потребления, хотя и сложно, но необходимо развивать. При этом неэффективно назидательно заставлять детей принимать какие-то вещи. Лучше работу с подростками строить на основе общения, - рассказывает идеолог проекта, депутат Тюменской областной Думы, Елена Кашкарова. - Поэтому мы выбрали формат интеллектуальных игр по кибер-безопасности, в которых все необходимые ребятам знания даются в виде вопросов, над которыми команде надо подумать, а иногда и поспорить самостоятельно.

Практика проведения чемпионатов в формате игры по кибер-безопасности показала, что информация, полученная через игру, гораздо лучше запоминается подростками, чем услышанная в формате обычной лекции. В 2019 году такие чемпионаты планируется провести не только в городах, но и муниципальных образованиях Тюменской области.

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