СЕГОДНЯ 05:58 2018-11-28T05:58:54+03:00

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25 ноября в Ишиме впервые прошел Чемпионат по собиранию пазлов. 60 семей должны были на скорость собрать уникальные пазлы на тему произведений наших земляков - Петра Ершова и Владислава Крапивина.

Все команды состояли из двух родителей и ребенка, и были разделены по возрастам детей. Победителями в категории 5-6 лет стали: семья Журавлевых, справившиеся с задачей за 16 мин 35 секунд и занявшие 1 место, семья Радченко со вторым результатом - 16 мин 50 секунд и семья Кузнецовых, показавшие третий результат - 17 мин 20 секунд.

Фото Лилии Селезневой

В категории 7-8 лет победу одержала семья Макаровых - 21 мин 52 секунд, семья Пятилетовых – 2 место и 26 мин 16 секунд, на третьей строчке семья Степановых - 29 мин 40 сек. Среди самых старших, в категория 9-10 лет 1 место у семьи Лавровых - 16 мин 54 секунд, 2 место - семья Кушниковых - 27 мин 26 секунд и 3 место - семья Шустовых - 28 мин 15 секунд.

- В зависимости от возраста детей пазлы участников были разделены на разное количество деталей, также варьировался уровень сложности картинки, - рассказывает организатор чемпионата, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - И все команды достойно справились с задачей! Особенно нас порадовали группы поддержки ишимцев, среди которых был даже именинник, которому в день чемпионата исполнилось 5 лет. Благодарность за помощь в организации чемпионата хотелось бы выразить директору департамента по социальным вопросам администрации города Ишима - Сабаевой Надежде Ивановне, а также квинтету гитаристов "Детской школы искусств" и ученице вокальной студии "Детского центра хореографического искусства" Сурановой Марине - их выступления создали неповторимую праздничную атмосферу!

Фото Лилии Селезневой

II Чемпионат по собиранию пазлов пройдет в Ишиме следующей осенью, организаторы обещают сделать его ежегодным. С полным фотоотчет с мероприятия можно ознакомиться здесь.