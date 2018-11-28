2018-11-28T05:29:27+03:00
Общество

Погода 28 ноября в Тюмени: тепло и снежно

Максимальная температура днем -9 градусов
Марина Васильева
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Резкого похолодания не намечаетсяРезкого похолодания не намечаетсяФото: Кира Санникова
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Сегодня, 28 ноября, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, местами умеренный снег. Днем ожидается небольшой снег и слабая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. По прогнозам синоптиков, температура ночью и днем составит -12,-17, в северных районах ночью ожидается -22,-27, на юго-востоке днем -8,-13.

В Тюмени ближайшие сутки ожидается температура воздуха на уровне -8-9 градусов. Возможен небольшой снег. В течение дня синоптики прогнозируют юго-западный ветер 1,1-2,7 м/c, с усилением ветра до 3,5 м/с к ночи.

28 ноября в народном календаре день памяти Гурия, Самона и Авива. Эти три христианских мученика жили в III – IV веках. Предание рассказывает, что при гонениях Диоклетиана Гурия и Самона пытались заставить силой отречься от Христа и поклониться идолам. Считалось, что снег, падающий 28 ноября, лежал до самой весны.

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