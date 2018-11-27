2018-11-27T20:26:17+03:00
Экономика

Тюменские товаропроизводители находятся с рабочей поездкой на Ямале

Делегация отправилась в Новый Уренгой и Ноябрьск
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские товаропроизводители находятся с рабочей поездкой на ЯмалеТюменские товаропроизводители находятся с рабочей поездкой на ЯмалеФото: Татьяна Коркина
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Тюменские товаропроизводители на этой неделе отправились с бизнес-миссией в города ЯНАО – Новый Уренгой и Ноябрьск. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, бизнес-миссию на Ямал проводят Центр поддержки экспорта Тюменской области и Торгово-промышленная палата региона в рамках проекта «Экспортный марафон». Поездка продлится три дня – с 26 по 28 ноября 2018.

Как отметила директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Ольга Воллерт, Ямал – перспективный и важный регион для тюменских производителей. Поездка, прежде всего, касается установления тесного взаимодействия и рассмотрения новых проектов в нефтегазовой отрасли.

- Планируем организовать деловые переговоры с представителями компаний: «Газпром Бурение», «Газпром добыча Ямбург», «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «Газпром подземремонт Уренгой», «Севернефтегазпром», «НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС», «Корпорация Роснефтегаз», «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика», «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и других, - рассказала Ольга Воллерт.

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области отметили, что представители компаний других отраслей проведут презентацию тюменских товаров в рамках круглого стола в администрациях Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Напомним, проект «Экспортный марафон» проводится при поддержке правительства Тюменской области с целью увеличения предприятий-экспортеров и роста не сырьевого экспорта Тюменской области.

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