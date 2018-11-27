В Тюмени проходит серия мастер-классов для начинающих предпринимателей

СЕГОДНЯ 20:18 2018-11-27T20:18:22+03:00

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В Тюмени с 26 по 30 ноября, в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» проходит серия мастер-классов для начинающих предпринимателей. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, все мастер-классы проходят по адресу в офисе ТРО «ОПОРА РОССИИ» (ул. Севастопольская, 31).

26 ноября предприниматель, продюсер Школы инвестиций, руководитель проекта «Ярмарка инвестиций» дал мастер-класс по теме «Где найти деньги для бизнеса?». Он рассказал о работе с инвесторами и о том, какие каналы привлечения финансов в проект существуют. На следующий день перед начинающими предпринимателями выступил Артем Будучев с темой «Манипуляции в деловых переговорах». Эксперт раскрыл секреты правильной настройки переговорщика, научил строить пошаговый план беседы и помог найти свою методику ведения переговоров.

Завтра, 28 ноября в 18.30, коммерческий директор строительной компании «Армада» Антон Медведев проведет мастер класс «Особенности продаж в сфере B2B». Он поделится с предпринимателями о том, где найти контрагента на рынке B2B, какие принципы важно соблюдать при работе с компаниями и как сделать так, чтобы заказчик обратился к вам снова.

29 ноября в 16:00 мастер-класс даст представитель налоговой службы Марина Тюкалина, которая поведает предпринимателям о нововведениях в налоговом законодательстве.

30 ноября в 18.00 специалист по закупкам ООО «ЛиК» Белла Гатаулина проведет мастер-класс «Госзакупки для предпринимателей», на котором расскажет обо всех видах и способах закупок и тонкостях условий исполнения госзаказа.

Напомним, в 2018 году программа Федерального агентства по делам молодежи «Ты – предприниматель» реализуется в 60 регионах России. В Тюмени организатором программы выступает ООО «Центр Развития Бизнеса» при ТРО «ОПОРА РОССИИ», при поддержке Правительства Тюменской области и Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».