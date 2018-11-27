Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в Узбекистане

СЕГОДНЯ 19:36 2018-11-27T19:36:51+03:00

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Центр поддержки экспорта Тюменской области с 21 по 23 ноября организовал бизнес-миссию тюменских предприятий в Узбекистан. Как сообщили «Комсомольской правде – Тюмень» в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в рамках визита тюменцы провели презентацию инвестиционного и экспортного потенциала нашего региона, провели индивидуальные переговоры с узбекскими компаниями и госструктурами, которые заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью.

В состав делегации вошли такие тюменские предприятия, как «Сибжилстрой», «Триада-лес» и «ПрофМодуль», представители регионального Центра поддержки экспорта и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Отмечается, что в Узбекистане в связи с активным строительством большим спросом пользуются стройматериалы (пиломатериал, кровельные и фасадные материалы, металлические конструкции, а также древесина для производство целлюлозно-бумажных изделий).

Кроме того, тюменцы провели деловую встречу с представителями «Российского экспертного центра» и Торгпредства РФ в Узбекистане. Их основными задачами является содействие российским предприятиям в продвижении своих товаров и услуг на зарубежный рынок, в том числе и на узбекский. Тюменцы также встретились с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана, с компанией «Узагроэкспорт», сетью местных супермаркетов «Makro», а в городе Хокимият Ташкентской области обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.