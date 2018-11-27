Тюменские врачи лечат аритмию по уникальной малотравматичной методике

СЕГОДНЯ 18:10 2018-11-27T18:23:21+03:00

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В тюменской ОКБ №1 внедрили новую уникальную малотравматичную методику для хирургического лечения аритмии. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, благодаря хирургам, у пациентов с серьёзными нарушениями ритма сердца и электрокардиосимуляцией появился новый шанс на выздоровление. Если нет возможности выполнить традиционную операцию, врачи будут выполнять сложные операции, под контролем эндоскопа.

Новая высокотехнологичная методика - торакоскопическая эпикардиальная радиочастотная изоляция левого предсердия. Эту технологию отличает высокая эффективность, малая травматичность и быстрая реабилитация после операции. Операцию выполняют через три прокола с правой стороны и три прокола с левой стороны грудной клетки. Хирург прижигает очаг аритмии и убирает ушко левого предсердия, в котором формируются тромбы. За одну процедуру врач исправляет нарушение ритма и минимизирует риск инсульта.

Такую операцию уже выполнили двум пациентам с нарушениями ритма сердца, которым раньше отказывали в операции из-за большого риска. Сейчас оба чувствуют себя хорошо и проходят реабилитацию после операции по новой технологии: 62-летний пациент уже почти полностью поправился, второй пациент пройдёт второй этап лечения, который позволит ему также полностью восстановить ритм.

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Дмитрий Хомутинин планирует проводить такие операции на постоянной основе. Как отметил д.м.н, профессор Центра имени академика Мешалкина Александр Богачёв-Прокопьев, такие операции делают далеко не везде в Европе и США, зато отныне делают в Тюмени.