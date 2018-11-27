Жителя Тюменской области нашли в командировке, чтобы взыскать 13 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-27T17:33:36+03:00

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Тринадцать миллионов рублей выплатил житель Тобольского района своей бывшей жене. Он задолжал после развода долю в совместно нажитом имуществе. Взыскать деньги помогли приставы.

Мужчина никак не погашал долг и никаких мер по выплате денег не принимал. Селянина вызвали в отдел судебных приставов, отднако тот проигнорировал требования и две недели говорил, что находится в командировке. Приставы выяснили где неофициально работает тоболяк и прибыли туда. Чтобы избежать мер принудительного характера, в ходе переговоров с должником было заключено мировое соглашение, а после получения решения суда исполнительное производство было прекращено.

Мужчина нарушил мировое соглашение и выплатил только часть долга. В итоге пришлось арестовать его недвижимость. Только после этого мужчина выплатил бывшей супруге ее долю, а также исполнительский сбор в размере 1 миллиона рублей.