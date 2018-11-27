В Тюмени создают имитатор человеческого почерка
В Тюмени создают имитатор человеческого почерка. Над ноу-хау работают студенты ТюмГУ. Новая технология позволит избавить людей от скучной бумажной работы, пояснили в пресс-службе вуза.
Заведующий кафедрой прикладной и технической физики ТюмГУ Борис Григорьев отметил, что с помощью новой разработки у людей появится возможность ставить свою уникальную подпись на расстоянии, воспользовавшись привычным гаджетом. Девайс также упростит процесс принятия важных решений в компаниях.
Студенты уже протестировали прототип имитатора. По словам разработчиков, в скором времени устройство сможет рисовать портреты по фотографии.
Отметим, что подобной разработки нет нигде в России. Устройство есть только у американской компании Bond. Она занимается распространением рекламы в конвертах, «подписанных от руки» известными авторами.