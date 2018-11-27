2018-11-27T17:21:46+03:00
Наука

В Тюмени создают имитатор человеческого почерка

Разработка позволит ставить свою уникальную подпись на расстоянии
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени создают имитатор человеческого почерка. Над ноу-хау работают студенты ТюмГУ. Новая технология позволит избавить людей от скучной бумажной работы, пояснили в пресс-службе вуза.

Заведующий кафедрой прикладной и технической физики ТюмГУ Борис Григорьев отметил, что с помощью новой разработки у людей появится возможность ставить свою уникальную подпись на расстоянии, воспользовавшись привычным гаджетом. Девайс также упростит процесс принятия важных решений в компаниях.

Студенты уже протестировали прототип имитатора. По словам разработчиков, в скором времени устройство сможет рисовать портреты по фотографии.

Отметим, что подобной разработки нет нигде в России. Устройство есть только у американской компании Bond. Она занимается распространением рекламы в конвертах, «подписанных от руки» известными авторами.

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