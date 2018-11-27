Тюменец рассчитывал получить деньги, запустив в жену табурет

СЕГОДНЯ 17:16 2018-11-27T17:16:16+03:00

На мужчину заведено уголовное дело за угрозу в убийстве

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Уголовное дело заведено на пенсионера из села Омутинское, который запустил табуретом в свою жену. Мужчину обвиняют в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе областного Управления МВД России, на супруга в полицию пожаловалась пожилая женщина. 67-летняя селянка рассказала, что муж угрожает ей физической расправой.

Домой к бабушке приехал участковый. Пенсионерка поделилась, что муж пришел домой пьяный и стал требовать у супруги деньги для продолжения застолья. Кода та отказала, разъяренный мужчина взял табурет и, угрожая женщине, бросил его в потерпевшую. Пенсионерка восприняла угрозы серьезно, поэтому обратилась в полицию.

Ранее судимый мужчина задержан и уже полностью признал свою вину. Теперь ему вновь придется предстать перед судом.