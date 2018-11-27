Отправили в колонию: тюменца четыре раза ловили пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-27T17:06:32+03:00

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Тюменца отправили в колонию строгого режима за неоднократное вождение автомобиля в пьяном состоянии. За решеткой мужчина проведет 8 месяцев. Кроме того, его на 2,5 года лишили водительских прав.

Ранее судимый 36-летний автомобилист был четыре раза остановлен нетрезвым за рулем. В апреле 2015 года судья за повторную пьяную езду оштрафовал на 50 тысяч рублей и на три года лишен водительских прав. В июле 2016 года он был осужден по ст. 264.1 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и на 2 года лишен прав, а в августе 2018 года водитель вновь попался пьяным, сообщили в областной прокуратуре.

Поможет ли это наказание исправить горе-водителя, покажет время.