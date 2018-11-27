Прокуратура потребовала вернуть долги тюменцам за школьные обеды

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-27T13:51:25+03:00

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Пять административных протоколов составлено на ООО «ОМС-Лечебное питание», которое предоставляло питание в восьми школьных столовых Тюмени. На предприятие в прокуратуру пожаловались родители, после чего были организованы внеплановые проверки.

Санитарные врачи выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, не было документов о происхождении, качестве и безопасности некоторых продуктов, не соблюдались требования к условиям их хранения, нарушались технологии приготовления блюд.

Родители также потребовали возврата денег за некачественные обеды. В октябре договоры с организацией были расторгнуты и компания обязана вернуть оплату за обеды до 30 ноября.

Учитывая, что городской департамент образования и подведомственные ему школы не оказали содействие в возврате долга, прокуратура Тюмени внесла представление главе города.

Информация также направлена прокурору Кемеровской области, где зарегистрировано ООО «ОМС-Лечебное питание». Окончательное разрешение сложившейся ситуации остается на контроле областной прокуратуры.